Österreich: Junge wird beim Spielen unter Getreide begraben und stirbt

In Österreich ist ein kleiner Junge von Getreide begraben worden. Sein Vater grub ihn frei, Notärzte reanimierten ihn – vergebens.

Ein Neunjähriger ist beim Spielen auf einem Bauernhof bei Salzburg von Getreide begraben worden und gestorben. Der Junge spielte am Montag zusammen mit einem acht Jahre alten Freund im Bezirk Flauchgau an einem sogenannten Kipper, den sie als Rutsche nutzten, wie die österreichische Polizei am Dienstag mitteilte.