120 Millionen im Eurojackpot! Maximale Gewinnsumme ist erreicht

Der mit 117 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist am Dienstag nicht geknackt worden. Nun geht es bei der nächsten Ziehung am Freitag um 120 Millionen Euro, wie Westlotto am Abend in Münster mitteilte. Damit ist erstmals die im März eingeführte neue Obergrenze erreicht. Jeder zusätzlich eingenommene Euro geht in die Gewinnklasse 2.