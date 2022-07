Aufstieg zum Brocken: Kinder und Jugendliche kollabieren im Harz

Wegen der Hitze sind mehrere junge Menschen beim Aufstieg zum Brocken in Sachsen-Anhalt kollabiert. Von den insgesamt 19 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren seien am Mittwoch 16 vom Rettungsdienst begutachtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Halberstadt am Donnerstag. Fünf wurden dann in ein Krankenhaus gebracht.