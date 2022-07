120 Millionen Euro – Rekord-Eurojackpot geknackt

120 Millionen Euro waren im Eurojackpot – die höchstmögliche Summe. Ein glücklicher Gewinner in Dänemark darf sich freuen: Er knackte den Jackpot, der der höchste in der Geschichte des Spiels war. Auch stellte der Gewinn einen neuen dänischen Landesrekord auf, wie die Lotterie am Freitagabend bekannt gab. Auch habe es zuvor noch nie so lange gedauert, bis ein Eurojackpot geknackt wurde. 16 Ziehungen habe es diesmal gebraucht.