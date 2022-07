Unfall in Osnabrück: 38-Jähriger überfährt Kleinkind auf Bobbycar – tot

Mit einem Bobbycar rollte es auf die Straße: Ein Mädchen ist bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Beim Unfallfahrer schlug ein Alkoholtest an.

In Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist ein einjähriges Kind von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war das Mädchen am Samstagabend mit einem Bobbycar von einem Grundstück auf eine verkehrsberuhigte Straße gefahren. Dabei wurde es von einem Wagen überfahren.