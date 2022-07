Eurojackpot: Gewinner von 120 Millionen Euro gefunden

Drei Tage, nachdem der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geknackt wurde, hat sich der Gewinner in Dänemark gemeldet. Der Glückspilz hatte seinen Lottoschein zerknüllt in einer Schublade abgelegt und sich erst am Sonntag getraut, ihn zu überprüfen, teilte die staatliche Lotteriegesellschaft Danske Spil am Montag in Brøndby mit.