Gießen: Junge (✝5) stirbt nach Sturz aus dem Fenster

In Hessen ist ein Fünfjähriger aus einem Fenster gefallen und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein fünf Jahre alter Junge ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestorben. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Das Kind war demnach am Sonntagabend im mittelhessischen Gießen aus einem Fenster in den asphaltierten Innenhof gefallen. Der Junge kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Montagmittag starb.