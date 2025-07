Jens Spahn steht zehn Wochen nach seinem Aufstieg zum Unionsfraktionschef heftig in der Kritik – vor Kurzem galt er noch als zweitstärkster Mann in der CDU hinter Kanzler Friedrich Merz. Die Zweifel an ihm wachsen auch in der eigenen Partei, seit am Freitag die Wahl neuer Verfassungsrichter im Bundestag gescheitert ist.