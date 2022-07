Rastatt: Baby im Bus aus Kinderwagen geschleudert – schwer verletzt

Durch eine abrupte Bremsung ist ein Baby in einem Bus in Baden-Württemberg aus dem Kinderwagen geschleudert worden. Ob es außer Lebensgefahr ist, ist unklar.

Ein Säugling ist in einem Linienbus nahe Rastatt aus seinem Kinderwagen geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es, weil der Bus am Montag auf einer Landstraße bei Hügelsheim abrupt abbremste, um eine Kollision mit einem Auto zu verhindern, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber brachte das Baby in eine Kinderklinik. Ob es sich in Lebensgefahr befand, war laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar.