15-Jährige muss wegen Mord an Halbbruder in Haft

29.04.2020, 17:43 Uhr | dpa

Der Prozess gegen die 15-Jährige wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Im aufsehenerregenden Prozess um eine Teenagerin aus Detmold ist ein Urteil gesprochen worden: Für den Mord an ihrem kleinen Halbbruder muss das Mädchen ins Gefängnis. Die Details schockieren.

Für den Mord an ihrem dreijährigen Halbbruder ist eine 15-Jährige aus Detmold zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Detmold blieben damit am Mittwoch unter der Höchststrafe des Jugendstrafrechts, weil die Jugendliche voll geständig war.

Das Mädchen hatte laut Anklage im November 2019 mit 28 Stichen auf ihren schlafenden Halbbruder eingestochen und ihn dadurch getötet. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.



Die 15-Jährige selbst hatte sich nach ihrer Festnahme als Täterin bezeichnet, aber Erinnerungslücken angegeben. Der Prozess fand wegen ihres Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

