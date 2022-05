"Ich hatte lange bef├╝rchtet, dass al-Raisi und seine M├Ąnner, die mir das angetan haben, straffrei davonkommen", sagte Ali Issa Ahmad am Mittwoch nach seiner Aussage vor dem zust├Ąndigen Untersuchungsrichter in Paris. Der Brite wirft al-Raisi vor, in seiner Zeit als Generalinspektor des Innenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate f├╝r die Folter verantwortlich gewesen zu sein, der er 2019 in den Emiraten in Haft ausgesetzt worden sei.