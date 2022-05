Cambridge Analytica US-Generalstaatsanwalt verklagt Mark Zuckerberg pers├Ânlich Von afp 23.05.2022 - 20:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Mark Zuckerberg: Immer wieder musste der Facebook-Chef der US-Politik Rede und Antwort stehen. (Quelle: ZUMA/US House TV/imago-images-bilder)

Wegen massiver Datenschutzverst├Â├če musste Facebook bereits Rekordstrafen zahlen. Nun zielt die Justiz direkt auf Gr├╝nder Mark Zuckerberg: Der sei viel mehr als nur eine "Galionsfigur" des Unternehmens.

In der Aff├Ąre um die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica hat der Generalstaatsanwalt der US-Hauptstadt Washington Facebook-Gr├╝nder Mark Zuckerberg verklagt. Zuckerberg sei "direkt" an den Entscheidungen beteiligt gewesen, die zum "gr├Â├čten Skandal um die Privatsph├Ąre von Verbrauchern in der Geschichte des Landes" gef├╝hrt h├Ątten, erkl├Ąrte Generalstaatsanwalt Karl Racine am Montag. "Herr Zuckerberg war pers├Ânlich am Scheitern von Facebook beteiligt, die Privatsph├Ąre und Daten seiner Nutzer zu sch├╝tzen."

Zuckerberg pers├Ânlich "an fast allen Entscheidungen" beteiligt

In der am Montag bei einem Gericht in Washington eingereichten Klage hei├čt es, Zuckerberg sei "nicht nur eine Galionsfigur von Facebook". "Er ist pers├Ânlich an fast allen Entscheidungen des Unternehmens beteiligt."

Zuckerberg sei sich stets der Tatsache bewusst gewesen, dass der Erfolg von Facebook davon abh├Ąnge, Nutzer davon zu ├╝berzeugen, dass der Schutz ihrer Daten gew├Ąhrt sei ÔÇô und zugleich so viel Zugang zu diesen Daten zu verkaufen wie m├Âglich, hei├čt es in der Klage weiter. Der Multimilliard├Ąr habe letztlich "den Schutz von Nutzerdaten falsch dargestellt" und damit gegen die Verbraucherschutzgesetze des Hauptstadtbezirks District of Columbia versto├čen.

Rekordstrafe nach Cambridge-Analytica-Skandal

Der Skandal um Cambridge Analytica war 2018 publik geworden. Die britische Beratungsfirma hatte sich Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern besorgt und ausgewertet. Die Ergebnisse flossen unter anderem in den Pr├Ąsidentschaftswahlkampf von Donald Trump im Jahr 2016. In der Folge des Skandals wurde Facebook in den USA wegen Datenschutzverst├Â├čen zu einer Rekordstrafe von f├╝nf Milliarden Dollar (heute rund 4,7 Milliarden Euro) verdonnert.