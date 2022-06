An mindestens fünf Minderjährigen vergangen: In Chile ist ein ehemaliger Priester wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verurteilt worden. Zuvor hatte bereits der Papst Konsequenzen gezogen.

Ein früherer hochrangiger Geistlicher der katholischen Kirche in Chile ist wegen sexueller Gewalt gegen Minderjährige zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht in Santiago de Chile sprach Oscar Muñoz am Samstag (Ortszeit) der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs schuldig. Der 60-Jährige wird für schuldig befunden, sich zwischen 2002 und 2018 an mindestens fünf Minderjährigen vergangen zu haben.