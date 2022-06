Aktualisiert am 20.06.2022 - 19:42 Uhr

Im Prozess um mutma├čliche Terrorpl├Ąne des fr├╝heren Bundeswehrsoldaten Franco A. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Bundesanwaltschaft sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert. Der heute 33-J├Ąhrige habe sich wegen der Vorbereitung einer staatsgef├Ąhrdenden Gewalttat aus rechtsextremistischer Gesinnung schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanw├Ąltin Karin Weingast am Montag in ihrem Pl├Ądoyer.