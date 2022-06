Gibraltar: Jacht von russischem Oligarchen soll versteigert werden

Ein Gericht in Gibraltar hat die Versteigerung der Jacht des russischen Oligarchen Dimitri Pumpianski angeordnet. Die "MV Axioma" solle zum "h├Âchstm├Âglichen Preis" den Besitzer wechseln, hie├č es in der am Montag ver├Âffentlichten Gerichtsentscheidung vom 14. Juni. Das 72 Meter lange Schiff war im M├Ąrz im Zuge der Sanktionen beschlagnahmt worden, die Gro├čbritannien gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine verh├Ąngt hatte.