Polizistenmord in Kusel: Beamtin wurde "von der Wucht umgerissen"

Eine weitere Ermittlerin sagte, in einer ersten Vernehmung habe der Nebenangeklagte noch am Tattag am 31. Januar drei Stunden lang auf eigenen Wunsch ohne Anwalt ausgesagt. Der 33-JĂ€hrige sei nervös, dann aber sachlich gewesen. Man habe ihn als authentisch wahrgenommen. "Es gab fĂŒr uns keine erkennbaren WidersprĂŒche."