Angeklagter im Polizistenmord-Prozess schildert Jagd-Leidenschaft

Im Mordprozess um die t├Âdlichen Sch├╝sse auf zwei Polizisten nahe Kusel in der Pfalz hat der Hauptangeklagte ausf├╝hrlich ├╝ber seinen Lebenslauf und seine Leidenschaft f├╝r die Jagd ausgesagt. Er habe bereits im Alter von sechs Jahren das Schie├čen von seinem Vater beigebracht bekommen. Ein Freund des Vaters habe ihn dann einige Jahre sp├Ąter das erste Mal auf Wildschweine schie├čen lassen. "Mit zehn oder elf habe ich alles geschossen, was bei uns rumlief", sagte der aus Neunkirchen im Saarland stammende Mann am Montag vor dem Landgericht Kaiserslautern.