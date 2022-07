USA: Starkregen sorgt für "verheerendste" Überschwemmungen in Kentucky

Aktualisiert am 28.07.2022 - 21:19 Uhr

Starkregen sorgt für "verheerendste" Überschwemmungen in Kentucky

Nach heftigen Regenfällen sind im US-Bundesstaat Kentucky mindestens drei Menschen gestorben. Eines der Opfer sei eine 81-jährige Frau, sagte Gouverneur Andy Beshear am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Zahl der Toten steigen werde. "Ich erwarte zweistellige Todesfälle bei dieser Überschwemmung. Das ist etwas, was wir selten sehen." Der Regen werde in Teilen der betroffenen Bezirke im Osten des Staates weitergehen, es handle sich um eine anhaltende Naturkatastrophe.