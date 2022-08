Heftige Unwetter und Murenabgänge in Südtirol und Trentino

Heftige Unwetter in Norditalien – Urlauber übernachten in Turnhalle

Kräftige Regenfälle haben in Norditalien zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt. Einheimische und Urlauber mussten die Nacht in Turnhallen verbringen.

Heftige Unwetter und Murenabgänge haben Südtirol und das Trentino heimgesucht. Die Feuerwehren in den norditalienischen Urlaubsregionen waren zu Beginn des Wochenendes im Dauereinsatz. 211 Personen, darunter Urlauber und Einheimische, mussten allein im Fassatal in den Dolomiten die Nacht auf Samstag in einer Turnhalle verbringen.

Urlauber aus Mailand entkommen Schlammlawine nur knapp

In Südtirol zählte die Feuerwehr am Freitagabend mehr als 200 Einsätze mit rund 1.000 Feuerwehrleuten. Vor allem der Osten des Landes in der Gegend der Dolomiten war betroffen. In St. Martin in Thurn mussten 50 Menschen in einer Turnhalle übernachten.