Oberpfalz: Elfjährige stirbt nach Reitunfall

Ein elfjähriges Mädchen ist nach einem Reitunfall in der Oberpfalz im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Bei einem Ausritt in Begleitung einer 17-Jährigen habe sich das Pferd am Samstag bei Wernberg-Köblitz vor einem Wildschwein erschrocken, teilte die Polizei am Sonntag mit.