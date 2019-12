Auf den trockensten Frühling folgen die schlimmsten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen – und jetzt rollt eine beispiellose Hitzewelle über den Kontinent. Ist Australien noch zu retten?

Australien leidet derzeit nicht nur unter den wohl schlimmsten Waldbränden seiner Geschichte, auch die sommerliche Hitze auf dem Süd-Kontinent bricht immer neue Rekorde. Mit einer landesweiten Durchschnittstemperatur von 40,9 Grad war der Dienstag nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes der heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1910. Diesen Titel hielt bislang der 7. Januar 2013 mit 40,3 Grad.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos