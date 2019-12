An Heiligabend

Erdbeben erschüttert Kanadas Pazifikküste

25.12.2019, 11:12 Uhr | dpa

Vor Vancouver Island: Hier bebte in Kanada am späten Dienstagabend die Erde.

In Kanada hat sich vor Vancouver Island ein Erdbeben der Stärke 6,3 ereignet. In der Stadt Port Hardy an der Westküste konnte das Beben noch wahrgenommen werden. (Quelle: t-online.de)

In Kanada ereignete sich ein Erdbeben an der Pazifikküste. In der Stadt Port Hardy an der Westküste konnte das Beben noch wahrgenommen werden. Ein Tsunami droht wohl nicht.

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am späten Dienstagabend (Ortszeit) die kanadische Pazifikküste erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in etwa zehn Kilometern Tiefe unter der Meeresoberfläche in der Nähe der Kleinstadt Port Hardy nordwestlich von Vancouver, berichtete die US-Erdbebenwarte USGS.

Über eventuelle Schäden oder Opfer lagen vorerst keine Angaben vor. Ein Tsunami wurde laut dem Department of Natural Resources Kanada nicht erwartet.