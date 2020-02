Unglück auf Spitzbergen

Deutsche Touristen sterben bei Lawinenabgang in der Arktis

20.02.2020, 21:16 Uhr | AFP

Sie waren mit einer Touristengruppe in der Arktis unterwegs, als sie die Lawine traf. Zwei Deutsche sind auf Spitzbergen durch Schneemassen begraben worden. Das Wetter machte die Suche nach ihnen schwierig.

Bei einem Lawinenabgang in der Arktis sind am Donnerstag zwei deutsche Touristen getötet worden. Das Unglück habe sich am Donnerstagnachmittag auf Spitzbergen ereignet, teilten die norwegischen Behörden mit. Die beiden Opfer seien in einer Gruppe von fünf Touristen unterwegs gewesen. Diese sei von zwei Führern des russischen Touranbieters Arctic Travel begleitet worden.

Die Lawine löste sich den Angaben zufolge in der Nähe des Gletschers Fridtjofbreen. Kurz danach wurden die beiden Deutschen als vermisst gemeldet. Die Suche nach ihnen sei durch extrem schlechtes Wetter behindert worden, erklärten die Behörden.