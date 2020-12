Stärke 5,0

Erdbeben erschüttert Stadt in der Türkei

03.12.2020, 11:29 Uhr | t-online, MaM

Es ist das dritte Erdbeben, dass die Türkei in diesem Jahr erschüttert. Im Südosten des Landes zitterte die Erde mit einer Stärke von 5,0. Erst im November starben bei einem Beben mehr als 100 Menschen.

Am Donnerstagmorgen hat die Erde in einer Stadt im Südosten der Türkei gebebt. Um 8.45 Uhr (Ortszeit) ereignete sich das Beben in Siirt in einer Tiefe von 20 Kilometern, berichtete die türkische Katastrophenmanagementbehörde AFAD.

Dem Erdbeben der Stärke 5,0 seien, soweit bekannt, keine Personen zum Opfer gefallen. Auch seien bislang keine Schäden vermeldet worden, so die AFAD und die US-Erdbebenwarte USGS.

Bereits zwei starke Erbeben ereigneten sich in diesem Jahr

Durch die Türkei verlaufen mehrere Verwerfungslinien, entlang derer es immer wieder zu Erdbeben kommen kann. In diesem Jahr wurde das Land bereits von zwei starken Beben getroffen: Eines erschütterte im November die Stadt Izmir, 117 Menschen kamen dabei ums Leben. Ein weiteres Beben in der Provinz Elazig kostete 41 Menschen das Leben.