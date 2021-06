Umweltkatastrophe vor französischer Insel

Riesiger Ölteppich vor Korsika verschmutzt Strand

14.06.2021, 15:35 Uhr | dpa

Auf der Ferieninsel Korsika bereitet den Behörden ein riesiger Ölteppich Sorgen. Dessen Rückstände haben inzwischen auch den Strand erreicht. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Rückstände eines Ölteppichs haben einen Strand auf der französischen Ferieninsel Korsika verschmutzt. Feuerwehrleute reinigten am Montag den Küstenbereich der Gemeinde Solaro.

Am Freitag war der riesige Ölteppich im Mittelmeer vor der Insel entdeckt worden. Die Rückstände seien auf einer Länge von etwa 500 Metern und einer Breite von 50 Zentimetern am Strand verteilt gewesen, erklärte die zuständige Präfektur. Auf Bildern war zu sehen, wie etliche Feuerwehrleute in weißen Overalls die kleinen Ölreste an der Ostküste Korsikas wegschaufelten.

Betreten der Strände verboten

Der Zugang zu den Stränden und das Schwimmen in der Gegend sei weiterhin strikt verboten, so die Präfektur. Auch auf dem Meer kämpfen Einsatzkräfte gegen eine Ölkatastrophe. Bis Sonntag wurden fast vier Tonnen Öl geborgen.

Die Behörden vermuten, dass ein Tank eines Schiffes illegal geleert wurde. Ermittler untersuchen nun vor allem drei Schiffe, die sich in einem größeren Bereich rund um die Verschmutzung aufhalten. Frankreichs Regierung hatte am Wochenende betont, dass die Verantwortlichen gefasst und bestraft würden.