Schnee stoppt Feuer

Drei Vermisste nach heftigen Waldbränden in Colorado

02.01.2022, 02:15 Uhr | AFP

Seit Tagen toben Waldbrände im US-Bundesstaat Colorado. Bislang wurden zerstörte Häuser gemeldet – jetzt aber werden drei Personen vermisst.

Nach den heftigen Waldbränden im US-Bundesstaat Colorado werden mindestens drei Menschen vermisst. "Leider haben wir drei bestätigte Vermisste", sagte der Polizeichef des Bezirks Boulder, Joe Pelle, auf einer Pressekonferenz am Samstag (Ortszeit). Zunächst hatte der örtliche Katastrophenschutz von zwei Vermissten gesprochen. Bislang wurden keine Todesopfer durch die Waldbrände am Jahresende gemeldet. Mindestens 991 Häuser wurden in den Städten Superior und Louisville nahe der Metropole Denver zerstört.

Auf Luftbildern waren ganze Straßenzüge zu sehen, in denen nur noch ein Haufen Asche von den Häusern übrig war. Andere Häuser in der Nachbarschaft blieben aus nicht ersichtlichen Gründen unversehrt. Waldbrände im Winter sind in der Region sehr ungewöhnlich. Wie weite Teile des Westens der USA leidet Colorado allerdings unter einer Dürre, die das Gebiet anfällig für Waldbrände gemacht hat. Starke Windböen hatten das Feuer am Donnerstag weiter angefacht. Am Freitag stoppten Schneefälle die Ausbreitung der Brände.

Häuser zerstört und mit Schnee bedeckt

Pelle sagte, die Arbeit der Behörden würde durch das Ausmaß der Zerstörungen und den anschließenden Schneefall erschwert. "Die Gebäude, in denen sich die Vermissten aufhielten, sind völlig zerstört und im Moment mit etwa 20 Zentimetern Schnee bedeckt."

Die Ermittler fanden laut eigenen Angaben keine glaubwürdigen Beweise für frühere Berichte, wonach umgestürzte Stromleitungen das Feuer verursacht haben könnten. Pelle erklärte jedoch, dass einige Bewohner umgestürzte Telefonleitungen mit Stromleitungen verwechselt haben könnten. Er berichtete von einer Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Brandursache.

"Das war eine Katastrophe im Zeitraffer", erklärte Colorados Gouverneur Jared Polis, der zuvor wegen der Brände den Notstand ausgerufen hatte. "Viele Familien hatten nur Minuten, um was immer sie konnten – ihre Haustiere, ihre Kinder – ins Auto zu setzen und wegzufahren." In Superior und der nahegelegenen Kleinstadt Louisville waren mindestens 33.000 Menschen zur Flucht aufgerufen worden. Die Behörden hatten mit Todesopfern gerechnet.