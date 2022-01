Bei Tonga

Neuer Ausbruch von Unterwasservulkan im Südpazifik

17.01.2022, 02:36 Uhr | AFP

Am Samstag war dieser Unterwasservulkan bei Tonga ausgebrochen: Jetzt soll es eine weitere Eruption gegeben haben. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Bei Tonga hat es nach Angaben von Beobachtungsstationen erneut eine Eruption gegeben. Mehrere Tsunami-Zentren stellten große Wellenbewegungen fest.



Zwei Tage nach dem verheerenden Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in Tonga im Südpazifik hat eine Überwachungsstation in Australien eine weitere "große Eruption" festgestellt. Der jüngste Ausbruch sei Sonntagabend um 22.10 Uhr GMT (23.10 Uhr MEZ) registriert worden, teilte das Warnzentrum Darwin Volcanic Ash Advisory Centre mit.

Auch das Pazifische Tsunami-Warnzentrum teilte mit, es habe große Wellen in dem Gebiet entdeckt: "Dies könnte von einer weiteren Explosion des Vulkans Tonga herrühren." Es seien "keine Erdbeben von signifikanter Größe bekannt, die diese Welle erzeugen könnten".

Tonga: Satelliten nahmen die gigantische Explosion des Vulkans auf und liefern spektakuläre Aufnahmen. Die Folgen sind weltweit sichtbar. (Quelle: t-online)

Nach dem schweren Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai am Samstag hatten hohe Wellen schwere Schäden in dem Pazifikstaat Tonga angerichtet. Die Erschütterungen verursachten Flutwellen in Japan, den USA, Neuseeland und mehreren südamerikanischen Pazifikanrainern.

Internet auf Tonga ausgefallen

Wegen unterbrochener Kommunikationsleitungen ist das Ausmaß der Verwüstung in Tonga noch nicht ersichtlich. Der Internetausfall könnte laut dem Netzwerkbetreiber noch tagelang andauern. "Wir erhalten nur lückenhafte Informationen, aber es sieht so aus, als sei das Kabel durchtrennt worden", sagte der Direktor des Southern Cross Cable Network, Dean Veverka, der Nachrichtenagentur AFP: "Es könnte bis zu zwei Wochen dauern, bis es repariert ist." Das nächstgelegene Kabelverlegungsschiff sei in Papua-Neuguinea, tausende Kilometer entfernt.

Hilfe aus der Luft ist auf dem Weg

Flieger der australischen und neuseeländischen Luftwaffe haben sich auf den Weg nach Tonga gemacht, um nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor der Küste des Inselreichs Hilfe zu leisten.

Sie sollen offiziellen Angaben zufolge von den abgelegeneren Inseln des Pazifikstaats Luftaufnahmen liefern und Aufschluss geben über Schäden an Straßen, Häfen und Strommasten. Ein weiteres Flugzeug solle dringend benötigtes Trinkwasser und andere Hilfslieferungen nach Tonga bringen, sagte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern auf einer Pressekonferenz. Sollte die Maschine aufgrund beschädigter Pisten nicht landen können, werde die Ladung aus der Luft abgeworfen.