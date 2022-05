WMO-Chef warnt vor weiteren Klimakatastrophen

Die globale Jahres-Durchschnittstemperatur könnte in einem der Jahre bis 2026 schon den Wert von 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau erreichen, warnte die WMO vergangene Woche. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei fast 50 Prozent. Gemeint ist ein Ausreißer nach oben, nicht, dass die Temperatur von da an dauerhaft so viel höher liegt als vor der Industrialisierung.