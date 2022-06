Frau stirbt bei ├ťberschwemmungen in der T├╝rkei

Unwetter im S├╝dwesten der T├╝rkei: In Burdur haben heftige Regenf├Ąlle Stra├čen und H├Ąuser ├╝berschwemmt. Einer Frau gelang es nicht mehr, sich aus ihrer Kellerwohnung zu retten.

Starke Regenf├Ąlle haben in Burdur im S├╝dwesten der T├╝rkei ├ťberschwemmungen verursacht. Eine 53-j├Ąhrige Frau sei in ihrer Kellerwohnung eingeschlossen worden und ums Leben gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht zum Sonntag. Drei weitere Bewohner der Stadt seien verletzt, aber bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden, darunter auch die 75-j├Ąhrige Mutter der Get├Âteten.