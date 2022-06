In fast sieben Kilometer Tiefe wurde im Osten der Insel ein Erdbeben registriert. Die Auswirkungen waren allerdings im ganzen Land spĂŒrbar. Danach ist es zu mehreren Nachbeben gekommen.

Ein Erdbeben der StĂ€rke 6,0 hat am Montagmorgen Taiwan erschĂŒttert. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 6,8 Kilometern, wie das nationale WetterbĂŒro mitteilte. Das Zentrum lag demnach im Osten Taiwans, in der NĂ€he der Stadt Hualien. Das Beben war aber auf der gesamten Insel zu spĂŒren.