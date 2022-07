Extreme Wetterereignisse Experte: Manche Gebiete Deutschlands sind nicht mehr besiedelbar Von dpa Aktualisiert am 13.07.2022 - 09:30 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Jahr nach der Flut im Ahrtal: Das Ortsbild des Dorfes Schuld prĂ€gen große BaulĂŒcken. (Quelle: Boris Roessler/dpa-bilder)

AnlĂ€sslich des ersten Jahrestags der Flutkatastrophe Ă€ußert sich der PrĂ€sident des Bundesamtes fĂŒr Bevölkerungsschutz besorgt: Er hĂ€lt bestimmte FlĂ€chen fĂŒr nicht mehr bewohnbar.

Der PrĂ€sident des Bundesamts fĂŒr Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, hĂ€lt bestimmte FlĂ€chen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse nicht mehr fĂŒr besiedelbar. "Als BevölkerungsschĂŒtzer sage ich, dass manche FlĂ€chen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden sollten. Auch an den KĂŒsten stellt sich diese Frage", sagte Tiesler vor dem Hintergrund der sich jĂ€hrenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und es gibt keinen Ort oder Landstrich in Deutschland, bei dem wir nicht genau hingucken mĂŒssen", machte Tiesler deutlich.

"Fest steht, dass wir in immer unsicheren Zeiten leben. Krisen werden immer hĂ€ufiger. Corona fesselt uns nun schon mehrere Jahre, der Klimawandel wird in Zukunft noch weitere Herausforderungen an uns stellen und in der Ukraine herrscht Krieg", stellte der oberste ZivilschĂŒtzer fest. Tiesler plĂ€dierte fĂŒr ein neues Krisenbewusstsein in der Bevölkerung. "Der Krisenmodus muss jetzt zum allgemeinen Bewusstsein dazugehören, wir mĂŒssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört", sagte Tiesler.