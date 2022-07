Frankreich: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen Feuerwehrmann

Ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr in Frankreich hat offenbar selbst mehrere Feuer gelegt. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie es von der Staatsanwaltschaft Montpellier am Freitag hieß. Er habe gestanden, in den vergangenen drei Jahren mehrere Feuer in der Nähe seines Wohnorts entfacht zu haben. Damit habe der Mann Einsätze der Feuerwehr auslösen wollen, um seinen familiären Verhältnissen zu entfliehen. Gleichzeitig sei es ihm auch um Adrenalin und Anerkennung gegangen.