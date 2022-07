Weibliche US-Häftlinge verklagen Gefängniswärter wegen "Nacht des Horrors"

Aktualisiert am 29.07.2022 - 18:56 Uhr

Weibliche Häftlinge im US-Bundesstaat Indiana haben Klage gegen einen Gefängniswärter eingereicht, der männlichen Mitinsassen Zugang zu ihren Zellen verschafft haben soll. Die Frauen seien sexuell belästigt worden, zwei von ihnen seien vergewaltigt worden, heißt es in der Klageschrift. Der Gefängniswächter soll den männlichen Häftlingen für 1.000 Dollar den Schlüssel zu den Zellen der Frauen überlassen haben.

"Obwohl viele männliche Häftlinge beteiligt waren und es mehrere Dutzend Opfer gab, ist kein einziger Aufseher den Frauen zur Hilfe gekommen", heißt es in der Klageschrift, die eine "Nacht des Horrors" beschreibt. Die männlichen Häftlinge hätten sich mehrere Stunden frei in der Haftanstalt in Jeffersonville bewegen können. Sie hätten Frauen begrapscht, sie ausgezogen und anzügliche Bemerkungen gemacht.