Kindermord in Saarbrücken – "Meine Frau hat Kinder aus Haus geschmissen"

Aktualisiert am 30.07.2022 - 13:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trauer macht sich breit: Am Donnerstagabend soll eine Mutter ihre zwei Töchter von einer fünf Meter hohen Brüstung geworfen haben und anschließend selbst gesprungen sein.

Eins der Kinder, gerade einmal drei Jahre alt, prallt mit dem Kopf auf und stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Das andere Kind (1) überlebt nahezu unverletzt. Die Mutter verletzt sich bei dem Vorfall schwer. Sie soll derzeit im Koma liegen. Sie sei nicht vernehmungsfähig, weshalb ihre Motivation noch unklar sei, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Aber es drängt sich die Frage auf: Was geschah in Saarbrücken?