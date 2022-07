Vermisste 14-Jährige ist tot

Die 14-Jährige Ayleen A. aus Gottenheim in Baden-Württemberg ist tot. Am Freitag war im hessischen Wetteraukreis eine Tote gefunden worden - die gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um das Mädchen handelt, teilte die Polizei am Samstagabend in Freiburg mit. Der Wetteraukreis ist rund 300 Kilometer vom Elternhaus des Mädchens entfernt.