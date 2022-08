USA: Vierte Leiche in Stausee Lake Mead gefunden

Nach Angaben des US-Senders CNN waren Aufseher der Lake Mead National Recreation Area am Sonntag benachrichtigt worden, dass am Ufer des Sees Teile eines Skeletts angeschwemmt worden seien.

Die Behörden alarmierten das Nevada Police Department, das Taucher und einen Gerichtsmediziner zum See schickte. Seit Mai sind Teile von mindestens drei verschiedenen Toten gefunden worden. Der See erlebt eine außergewöhnliche Trockenheit, die den Wasserspiegel extrem sinken lässt.

Bereits eine Leiche in einem Fass gefunden

Ein weiterer Fund lässt auf eine Person, die zwischen 23 und 37 Jahren alt war schließen, berichtet CNN und beruft sich auf Angaben des örtlichen Gerichtsmediziners. Eine Todesursache sei unklar. Die dritte Leiche wurde am 25. Juli gefunden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Gerüchte, der See sei von kriminellen Organisationen als Ablagestelle für Leichen genutzt worden, wollte die Parkaufsicht nicht bestätigen. Es sei wahrscheinlicher, so eine Sprecherin, dass die meisten Toten ertrunken seien.

Jahrzehnte altes Fass mit Leiche in See bei Las Vegas entdeckt

In den Achtzigerjahren war der See etwa 300 Meter tief, mittlerweile ist er nach Nasa-Angaben auf 27 Prozent seiner Kapazität geschrumpft. Es sei der niedrigste Stand seit 1937, als das Reservoir das erste Mal befüllt wurde. Das größte Reservoir in den Vereinigten Staaten versorgt Millionen von Menschen in sieben Bundesstaaten, Stammesgebieten und Nordmexiko mit Wasser. Als Ursache gibt die Nasa die Klimakrise und lang anhaltende Trockenheit an.