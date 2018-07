Verdacht auf Nervengift bestätigt

Paar bei Salisbury durch Nowitschok vergiftet

04.07.2018, 23:26 Uhr | rtr, AFP, dpa, df, dru, aj

Deputy Chief Constable of Wiltshire Police Paul Mills addresses the media outside the Bowman Centre community hall, after two people were hospitalised and police declared a 'major incident', in Amesbury (Quelle: Reuters)