Mord an Melanie R.

Tatverdächtiger in Spanien festgenommen

04.07.2018, 17:51 Uhr | ds, t-online.de

Durchbruch beim Mordfall Melanie R.: Wie die Staatsanwaltschaft in Berlin mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter in Spanien festgenommen. Nun soll er nach Deutschland ausgeliefert werden.

Der Mord an der 30-jährigen Melanie R. in Berlin scheint aufgeklärt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin teilte mit, dass der Tatverdächtige in Spanien festgenommen werden konnte. Es handelt sich dabei um einen 38 Jahre alten Mann, der sich in Berlin ohne festen Wohnsitz aufgehalten hatte.

Dem Mann konnten die Spuren am Tatort des Mordes an Melanie R. "eindeutig zugeordnet werden", sagte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass sich der Gesuchte ins Ausland abgesetzt hatte. Zusammen mit den spanischen Fahndern konnte der Mann am Dienstag festgenommen werden. Nun soll er nach Berlin ausgeliefert werden.

Die Leiche von Melanie R. war Ende Mai von einem Spaziergänger an einer S-Bahn-Trasse in Pankow entdeckt worden. Die 30-Jährige, die in der Nähe des Fundortes wohnte, war zuvor als vermisst gemeldet worden.