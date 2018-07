Für eine Freundin

Bankerin in Österreich veruntreut 1,2 Millionen Euro

10.07.2018, 20:28 Uhr | dpa

100-Euro-Banknoten stapeln sich: In Österreich wurde ein Betrugsfall aufgedeckt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (Quelle: Chromorange/Symbolbild/imago)

Eine Bankangestellte aus Österreich soll über fünf Jahre hinweg Gelder unterschlagen haben, um eine befreundete Kundin finanziell zu unterstützen. Beide Frauen wurden festgenommen.

1,2 Millionen Euro soll eine Bankmitarbeiterin aus Österreich in den vergangenen fünf Jahren abgezweigt und einer Kundin des Geldinstituts überlassen haben. Die 32 Jahre alte Kundin habe das Geld anschließend beim Glücksspiel im Internet verprasst. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in St. Pölten am Dienstag nach verschiedenen Medienberichten.











Die 59-jährige Bankerin aus Amstetten in Niederösterreich soll der jüngeren Frau zuerst Geld aus ihrem privaten Vermögen gegeben haben, bevor sie schließlich an Kundengelder gegangen sei. Die beiden Frauen wurden festgenommen und Ermittlungen wegen Betrug, Untreue und Beitrag zur Untreue eingeleitet.