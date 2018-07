Mit Gehstock verteidigt

103-Jährige schlägt Trickdiebe in die Flucht

12.07.2018, 22:28 Uhr

Eine Seniorin mit Gehstock: In Berlin hat eine 103-Jährige ein Trickdieb-Trio in die Flucht geschlagen. Die Räuber wollten an die Wertsachen in ihrer Wohnung. (Quelle: Erwin Wodicka/imago)