Polizei warnt

Noch immer keine Spur vom Erfurter Messerstecher

28.07.2018, 12:53 Uhr | dpa

Ein Polizist steht an einem Gleisabschnitt in Richtung Weimar: Seit Donnerstagmorgen sucht die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher. (Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa)

Er nahm seine Freundin als Geisel, später stach er auf einen Passanten an: Noch immer sucht die Polizei einen 41-Jährigen, der sich vermutlich weiter in Erfurt aufhält. Er gilt als äußerst aggressiv.

Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Messerstecher geht die Polizei davon aus, dass sich der als gewalttätig eingestufte 41-Jährige vermutlich noch in Erfurt aufhält. Das teilte die Landeseinsatzzentrale mit. Mit einem Großaufgebot fahnden die Beamten seit Donnerstagmorgen nach dem Mann. Zuvor sagte ein Sprecher in der Nacht, es gebe einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, aber keine konkrete Spur. Die Beamten warnten ausdrücklich vor Mann. Er sei äußerst aggressiv, gewalttätig und trage möglicherweise Waffen bei sich.

Der Mann soll am frühen Donnerstagmorgen seine Ex-Freundin in der Landeshauptstadt Thüringens als Geisel genommen haben. Während der Flucht in Erfurt stach er mit einem Messer auf einen 24 Jahre alten unbeteiligten Passanten ein. Der junge Mann musste operiert werden. Die 34 Jahre alte Geisel konnte später von Einsatzkräften befreit werden. Sie wurde laut Polizei leicht verletzt.