Geschäfte evakuiert

Mann stellt in Freiburg Koffer ab und schreit "Bombe"

30.07.2018, 19:45 Uhr | dpa, ds

Rund 50 Meter um den den Koffer herum wurden die Geschäfte in Freiburg evakuiert. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Ein unbekannter Mann stellt in Freiburg einen Koffer in der Innenstadt ab und ruft laut "Bombe". Sprengstoffexperten geben nach einer Untersuchung jedoch Entwarnung.

In der Freiburg hat ein abgestellter Koffer am Nachmittag für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizei stellte ein bisher unbekannter Mann das Gepäckstück in der Innenstadt ab und rief: "Bombe". Daraufhin soll er davon gerannt sein. Sprengstoffexperten konnten nach einer Untersuchung des Koffers jedoch Entwarnung geben.



Freiburg: Verdächtiger Gegenstand im Bereich der Herrenstraße - ENTWARNUNG!!!!!!

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Delaborierer haben den verd. Gegenstand untersucht.

Im Koffer befand sich kein Sprengstoff. Die Absperrung wird aufgehoben. Presse: https://t.co/50DIrO3NHd pic.twitter.com/YsdTmVdgKq — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) July 30, 2018

Die "Badische Zeitung" berichtete, dass der Mann die lederne Tasche neben einen Bagger abgestellt hatte. Ein Bauarbeiter verfolgte den Mann zunächst, konnte ihn aber nicht festhalten, so die Zeitung weiter.

Die Polizei evakuiert zunächst umliegende Geschäfte und richtete einen Sperrbereich im Radius von etwa 50 Metern um den Koffer ein. Die Absperrung wurde später wieder aufgehoben. Diverse Streifen fahndeten nach dem Unbekannten.



Der mutmaßliche Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Etwa 1,70 Meter groß, er trägt eine braune Lederjacke und Dreiviertel-Jeans in blau. Er hat lichtes, schwarzes Haar. Er ist circa 25 Jahre alt und wurde von Zeugen als hager und "arabisch aussehend" beschrieben.



Nähere Informationen sind bislang nicht bekannt.