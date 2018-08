Dutzende Notrufe

Geisterfahrt auf der Autobahn – Lkw-Fahrer sturzbetrunken

19.08.2018, 08:49 Uhr | dpa

Schrecksekunden auf der Autobahn 67: Ein schwer betrunkener Lkw-Fahrer fährt nachts auf die Autobahn – doch in die verkehrte Fahrtrichtung. Eine Geisterfahrt mit glimpflichem Ausgang.

Ein völlig betrunkener Lastwagenfahrer ist auf der A67 bei Pfungstadt in Hessen mit seinem 40-Tonner als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilte, gingen in der Nacht zum Sonntag Notrufe von Dutzenden Autofahrern ein, denen der Lkw entgegenkam.



Der Polizei gelang es, den Sattelzug zu stoppen, der an einem Rastplatz in der Nähe von Pfungstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren war. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen und sollte sich erst einmal ausnüchtern. Verletzte gab es bei der Geisterfahrt nicht.