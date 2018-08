Angriff in Belgien - 3 Tote

Mann ersticht Ex-Freundin und deren Mutter in Restaurant

23.08.2018, 03:04 Uhr | AFP

Die Polizei hat ein Restaurant in Belgien abgesperrt: Nahe der Grenze zu Deutschland sind am Mittwoch in dem Restaurant zwei Frauen erstochen worden. (Quelle: Francoise Peiffer/BELGA/dpa)

In Belgien nahe der deutschen Grenze soll ein Mann in einem Restaurant auf Menschen eingestochen haben – darunter wohl auch seine Ex-Freundin und deren Mutter.

In einem Dorf in Belgien nahe der deutschen Grenze hat ein Mann in einem Restaurant seine Ex-Freundin und deren Mutter erstochen. Der Vorfall ereignete sich in Moresnet-Chapelle, wie der Bürgermeister Thierry Wimmer am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte drei Tote, darunter den Angreifer.

Laut der Nachrichtenagentur Belga betrat der Mann das Restaurant und begann, auf Menschen einzustechen. Dabei seien seine Ex-Freundin und deren Mutter getötet und mehrere weitere Menschen verletzt worden. Einer der Verletzten sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Kein terroristischer Hintergrund

Wimmer teilte in einem Facebook-Eintrag mit, der Vorfall habe keinen terroristischen Hintergrund, sondern stehe "im Zusammenhang mit dem Privatleben". "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", versicherte er. Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Die Gemeinde Plombières - früher auch Bleyberg genannt - liegt im Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland, ungefähr zwölf Kilometer westlich von Aachen. Sie hat etwa 10 000 Einwohner.