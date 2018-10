Fluchtaktion in NRW

Unfallfahrer flieht auf Gebäudedach – und hält Polizei in Atem

19.10.2018, 04:56 Uhr | dpa

Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei: In Wuppertal hat ein 21-Jähriger bei einer Fluchtaktion die Polizei mächtig in Atem gehalten. (Quelle: imago)

Erst baut er einen Unfall, dann flieht er und anschließend versucht er sich auf einem Dach zu verstecken. Ein Polizeihubschrauber beendete die Flucht eines vorbestraften Mannes in Wuppertal.

Ein junger Mann hat die Wuppertaler Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag mächtig in Atem gehalten. Erst habe der 21-Jährige mit einem Auto ohne Kennzeichen einen Unfall gebaut, teilte die Polizei mit. Daraufhin floh er, kletterte an der Außenfassade eines Gebäudekomplexes aufs Dach und wollte sich dort verstecken.



Ein Polizeihubschrauber fand ihn nach Zeugenhinweisen und über eine Drehleiter der Feuerwehr konnte er schließlich von Höhenrettern überzeugt werden, das Dach zu verlassen. Der Mann ist laut Polizei erheblich vorbestraft.