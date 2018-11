Täter noch flüchtig

25-Jähriger bei Messerstecherei in Düsseldorf schwer verletzt

01.11.2018, 16:51 Uhr | dpa, t-online.de

In der Halloween-Nacht ist ein junger Mann bei einer Messerstecherei in Düsseldorf schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der 25-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht zu Donnerstag mit einem weiteren Mann in Streit geraten sein, so die Polizei. Als die Auseinandersetzung eskalierte, habe der bislang noch unbekannte zweite Beteiligte ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten niedergestochen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste noch in der Nacht notoperiert werden – laut aut Polizei bestehe aber keine Lebensgefahr.



Nach dem Täter wird nun gefahndet. Er soll 1,75 Meter groß sein, kurze, schwarze Haare haben und einen Dreitagebart tragen. Der Mann wird auf Mitte 20 geschätzt. Hinweise sollen an die folgende Telefonnummer: 0211/8700.