Polizei sucht Zeugen

Mann am Hauptbahnhof in Hannover erstochen

11.11.2018, 10:22 Uhr | dpa, t-online.de

Polizisten sichern im Scheinwerferlicht eine Polizeiautos die Spuren am Hauptbahnhof: Das Opfer ist an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben. (Quelle: Clemens Heidrich/dpa)

Am Abend findet ein Passant in der Nähe des Hauptbahnhofs Hannover einen Mann mit einer tiefen Stichverletzung. Der Mann erliegt noch in der Nacht den Folgen seiner Verletzungen.

Ein Mann ist in Hannover niedergestochen worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Passant habe den 39-Jährigen am Samstagabend mit Stichverletzungen auf einem Gehweg in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden, teilte die Polizei mit.



Im Krankenhaus starb er dann. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei sucht nach einem 1,75 Meter großen, etwa 30 Jahre alten Mann mit weißer Bomberjacke und hellblauer Jeans, dünner Statur und blonden gewellten Haaren – mit diesem Mann soll das Opfer zuvor eine Auseinandersetzung gehabt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.