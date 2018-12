Leiche in Wohnheim entdeckt

Getötete 17-Jährige: Ermittler geben Details bekannt

03.12.2018, 09:09 Uhr | dpa, AFP

Sankt Augustin: In einer Unterkunft für Flüchtlinge und Deutsche ist am Sonntagabend eine Mädchenleiche gefunden worden. (Quelle: t-online.de)

Die seit Tagen vermisste 17-Jährige aus Unkel ist tot. Die Leiche des Mädchens ist nach Angaben der Polizei in einem Flüchtlingsheim am Rande eines Gewerbegebiets der Stadt Sankt Augustin bei Bonn entdeckt.

In einem Wohnheim in NRW haben Ermittler die Leiche einer vermissten 17-Jährigen entdeckt. Ein 19-jähriger Deutscher steht unter Mordverdacht.

Ein von ihren Eltern als vermisst gemeldetes 17-jähriges Mädchen aus Rheinland-Pfalz ist ermordet in Sankt Augustin bei Bonn aufgefunden worden. Als Tatverdächtiger sei ein 19 Jahre alter Mann festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bonn am Montagmorgen.

Der Fundort der Leiche sei in einer städtischen Unterkunft gewesen, sagte der Polizeisprecher. Dort seien Flüchtlinge und Deutsche untergebracht – der Tatverdächtige sei Deutscher.

Etwa 200 Einsatzkräfte hatten am Wochenende nach dem Mädchen gesucht. Nachdem Kleidung und die Handtasche der 17-Jährigen am Sieglarer See im Stadtteil Meindorf gefunden worden waren, kamen am Sonntag auch zehn Taucher zum Einsatz. Am Sonntagabend sei die Leiche der 17-Jährigen entdeckt worden.

Seelsorger betreuen Angehörige

Ihre Eltern hatten die Teenagerin am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Einem WDR-Bericht zufolge hatte sie eine Freundin besuchen wollen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Das Wohnheim liegt am Rande eines bei Nacht kaum beleuchteten Gewerbegebiets neben einer Bahntrasse. Notfallseelsorger betreuten nach dem Fund der Leiche die Angehörigen des Opfers. Auch der Bürgermeister der Stadt, Klaus Schumacher, machte sich vor Ort ein Bild der Lage.