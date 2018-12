Massive Verletzungen

Totes Mädchen in Kölner Flüchtlingsheim gefunden

11.12.2018, 10:28 Uhr | ds, t-online.de

Eine Polizeistreife in Köln: In der Flüchtlingsunterkunft an der Aachener Straße wurde das Mädchen gefunden. Die Mutter wurde vor der Wohnung des Vaters verwirrt aufgefunden. (Quelle: C.Hardt/FuturexImage/imago)

Drama in einem städtischen Flüchtlingsheim. Rettungskräfte haben ein zwei Jahre altes Mädchen tot in einer Kölner Unterkunft gefunden. Eine Mordkommission ermittelt.

In einem Flüchtlingsheim in Köln ist am Montagmorgen ein Kleinkind tot aufgefunden worden. Das zwei Jahre alte Mädchen sei nach Polizeiangaben nicht an einem natürlichen Tod gestorben. Es hatte massive Verletzungen am Körper. Eine Obduktion soll noch am Nachmittag die genauen Todesumstände klären.



Die aus Nigeria stammenden Eltern des Mädchens sind unter Obhut der Polizei in einer Klinik und werden vernommen. Festnahmen gab es zunächst nicht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.



Die 30 Jahre alte Mutter des Kindes hatte am Morgen einen Einsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Sie war verwirrt an der Wohnung des Kindsvaters angetroffen worden. Den Sanitätern gab sie dann den Hinweis auf ihr totes Kind im Zimmer der Flüchtlingsunterkunft.