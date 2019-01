Lengerich im Münstlerland

Mann nimmt Kinder als Geiseln – Festnahme

07.01.2019, 20:08 Uhr | dpa, dru

Polizeieinsatz in Lengerich: In einer Sporthalle hat ein Einzeltäter mehrere Sprtler bedroht. (Quelle: Nord-West-Media TV/dpa)

In Lengerich im Münsterland hat am Abend ein Einzeltäter offenbar mehrere Kinder in seine Gewalt gebracht. Er konnte inzwischen festgenommen werden. Das Motiv war zunächst unklar.

In einer Sporthalle im münsterländischen Lengerich hat es nach Polizeiangaben am frühen Montagabend eine Geiselnahme gegeben. Ein Einzeltäter habe eine Übungsgruppe bedroht, teilte die Polizei Münster via Twitter mit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.





Wie die Westfälischen Nachrichten schrieben, hatten in der Übungsgruppe Kinder trainiert. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Kinder würden nun betreut. Im Anschluss an die Tat seien Spuren am Tatort gesichert worden.